Şiddetli yağmur ve gelgit, hastaneyi sular altında bıraktı Bangladeş'in Çitagong kentinde gerçekleşen şiddetli yağmur ve gelgit, şehirdeki bir hastanenin zemin katının sular altında kalmasına neden oldu. Bangladeş'in Çitagong kentinde gerçekleşen şiddetli yağmur ve gelgit, şehirdeki bir hastanenin zemin katının sular altında kalmasına neden oldu. Hastalar, iki gündür sular altında kalan hastanede zor durumda kaldı. AA / Mohammad Shajahan - Güncel Bangladeş Güncel Haberler

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