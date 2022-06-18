Şiddetli yağmur ve gelgit, hastaneyi sular altında bıraktı - Haberler

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Şiddetli yağmur ve gelgit, hastaneyi sular altında bıraktı

AA - Mohammad Shajahan - Güncel
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Bangladeş'in Çitagong kentinde gerçekleşen şiddetli yağmur ve gelgit, şehirdeki bir hastanenin zemin katının sular altında kalmasına neden oldu.

Bangladeş'in Çitagong kentinde gerçekleşen şiddetli yağmur ve gelgit, şehirdeki bir hastanenin zemin katının sular altında kalmasına neden oldu. Hastalar, iki gündür sular altında kalan hastanede zor durumda kaldı.

AA / Mohammad Shajahan - Güncel

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