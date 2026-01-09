Haberler

Aksaray'da üzerine çatıdan kopan parçalar düşen kadın öldü

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle müstakil evinin çatısından kopan parçalar başına isabet eden 65 yaşındaki Meral Tezel, hayatını kaybetti.

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle müstakil evinin çatısından kopan parçalar başına isabet eden kadın hayatını kaybetti.

Belisırma köyünde yaşayan Meral Tezel'in (65), evinin çatısının bir kısmı kuvvetli rüzgarın etkisiyle uçtu.

Bahçesindeki kümesin kapısını kapatmak için dışarı çıkan Tezel, çatıdan kopan parçaların başına isabet etmesiyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Güzelyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tezel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel
