Şiddetli fırtına cami minaresine zarar verdi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde şiddetli fırtına, Merkez Camisi minaresinin külahına zarar verdi. Minarenin külahının onarıldıktan sonra yeniden yerine yerleştirileceği öğrenildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bugün saat 18.30 sıralarında Armutalan Mahallesi'nde bulunan Merkez Camisi'nin minaresi şiddetli fırtınadan dolayı zarar gördü.

FIRTINAYA DAYANAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler vatandaşları minareye yaklaşmamaları yönünde uyarırken, yapılan çalışmayla hasar gören kısım indirildi.

ONARILIP YERİNE YERLEŞTİRİLDİ

Minarenin külahının onarıldıktan sonra yeniden yerine yerleştirileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
