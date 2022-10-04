Şiddet uygulayan kocasını öldüren Fatma'nın kayınvalidesi: Ceza almasını istemiyorum

Konya'da duvarda gördüğü böcek nedeniyle 2 çocuğu ve kendisini döven alkollü eşi Mustafa Koç'u bıçaklayarak öldüren ve ilk duruşmada tahliye olan Fatma Koç'un yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya gelen Fatma Koç'un kayınvalidesi Güllü Koç, "Ben sanığın ceza almasını istemiyorum" dedi.

4 Ocak'ta saat 19.30 sıralarında Beyşehir ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde eve alkollü geldiği öne sürülen Mustafa Koç, iddiaya göre lavabonun kenarında gördüğü böcek nedeniyle 17 yaşındaki oğlu ve 13 yaşındaki kızı ile eşi Fatma Koç'u dövmeye başladı. 3 çocuk annesi Fatma Koç, saldırıdan kurtulup mutfaktan aldığı bıçağı eşinin göğsüne saplayarak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan Fatma Koç tutuklandı.

İLK DURUŞMADA TAHLİYE EDİLDİ

Hakkında 'kasten öldürme' suçundan dava açılan Fatma Koç, Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde 22 Haziran'da görülen ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Bugün görülen duruşmaya katılan Fatma Koç, önceki savunmasını tekrar ettiğini belirtti.

"CEZA ALMASINI İSTEMİYORUM"

İlk duruşmada gelini Fatma Koç'tan şikayetçi olmadığını belirten kayınpederi Ferruh Koç da önceki beyanlarını kabul ettiğini söyledi. İlk duruşmada gelini Fatma Koç'tan şikayetçi olmayan ve "Ona oğlum demekten utanıyorum. Çok eziyet eden biriydi. Ben gelinimden şikayetçi değilim o karıncayı bile incitmeyen bir kadın. Oğlumun yanında ona 24 yıl katlandı. Ben gelinimin tahliyesini istiyorum" diye ifade verip, gelinin tahliye olmasının ardından sevinç gözyaşı döken Güllü Koç da daha önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirtti.

Güllü Koç, "Önceki beyanlarımı tekrar ederim. Ben sanığın ceza almasını istemiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, Fatma Koç hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyanın iddia makamına gönderilmesi karar vererek, duruşmayı 1 Kasım tarihine erteledi.