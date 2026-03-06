Dilek Tunçdoğan'dan Elektronik Kelepçeyi Kırıp Firar Eden Boşanma Aşamasında Eşi İçin Çağrı: "Benim ve Kızımın Can Güvenliği Yok, Tutuklansın"

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Uzaklaştırma kararı kapsamında elektronik kelepçe takılan eşi Rıza Tunçdoğan'ın kelepçeyi kırarak günlerce firar ettiğini belirten Dilek Yiğiter Tunçdoğan, yetkililere çağrıda bulundu. Tunçdoğan, "17 sabıka kaydı olan bir insanın elini kolunu sallayarak sokakta gezmesini istemiyorum. Benim ve kızımın can güvenliği yok" dedi.

Dilek Yiğiter Tunçdoğan, 2019 yılında askeri personel olan Rıza Tunçdoğan ile evlendiğini, 2020 yılında bir kız çocuklarının dünyaya geldiğini ve evliliğinin ilk dönemlerinden itibaren sistematik şiddete maruz kaldığını söyledi. 2023 yılından itibaren eşiyle ayrı yaşamaya başladığını belirten Tunçdoğan, 2024 yılında boşanma davası açtığını ifade etti.

Tunçdoğan'ın başvurusu üzerine, Ankara 2. Aile Mahkemesi tarafından 6284 sayılı Kanun kapsamında koruma kararı verildi. Bu kapsamda 28 Ağustos 2025 tarihinde Rıza Tunçdoğan'a elektronik kelepçe takıldı. Mahkeme ayrıca Dilek Yiğiter Tunçdoğan hakkında 6 ay süreyle gizlilik ve koruma kararı verirken, hayati tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle 3 ay süreyle yakın koruma kararı da tesis etti.

Yakın koruma süresinin dolmasının ardından koruma kararının devam ettiğini belirten Tunçdoğan, bu süreçte eşinin elektronik kelepçeyi kırarak günlerce firar ettiğini ve yakalanamadığını söyledi.

"5 gün firari gezdi"

Tunçdoğan, "Hamileliğimin ilk aylarından itibaren sistematik şekilde şiddete maruz kaldım. Boşanma kararı aldım. Daha sonrasında gerek aile büyüklerinin gerek komutanlarının araya girmesiyle, çocuk da var diye barıştım. Fakat daha sonrasında şiddetin ardı arkası kesilmedi. Son iki yıldır da eşim ve eşimin imam nikahlı sevgilisi tarafından şiddet, hakaret ve ölüm tehditlerine maruz kalıyorum. Çocuğum kaçırılmaya çalışıldı. En sonunda bir ayağına elektronik kelepçe takıldı ama 6 gün firar oldu. 6 günün sonunda İzmit polisi tarafından yakalanarak tekrar kendisine elektronik kelepçe takıldı."

Eşinin daha önce de uzaklaştırma kararını ihlal ettiği için cezaevine girdiğini belirten Tunçdoğan, "Sürekli cezaevine girip çıkıyor. Buna rağmen tehditleri devam ediyor" dedi.

"Ben artık yaşadığım şiddetten kurtulmak istiyorum"

Yetkililere çağrıda bulunan Tunçdoğan, şöyle konuştu:

"Ben buradan yetkililere sesleniyorum; Adalet Bakanımıza, savcılarımıza ve Cumhurbaşkanımıza. Benim ve kızımın can güvenliği yok. Şahıs 5 gün firari gezi, 5 günün sonunda da 'kelepçem bozuldu' diye suçtan sıyrılmaya çalışıyor. Bütün polisler aradı, ekipleri ailesinin evine gitti. Annesi de çocuğunu saklıyor ceza almaması için. Ben artık yaşadığım şiddetten kurtulmak istiyorum. Kızımla birlikte kendi ayaklarımın üstünde durarak rahat bir hayat istiyorum. Çocuğum 5 gün sokağa çıkamadı babası firari olduğu için ve çok korkuyor. Lütfen bir yaptırımı olsun. 17 sabıka kaydı olan, çocuğuna şiddet gösteren bir insanın elini kolunu sallayarak sokakta gezmesini istemiyorum. Şahsın bir an önce yakalanarak hakkında tutuklama kararı çıkarılmasını istiyorum."

Kaynak: ANKA