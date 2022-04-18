Şiddet gören doktorlara özel mobil uygulama

Hekimlerle Hukuksal Dayanışma Derneği görevi başında şiddet gören doktorlara destek olmak için farklı bir çalışmaya imza attı. Şiddet gören doktorlara anında ulaşmak için mobil uygulama hazırlayan Derneğin Genel Başkanı Cengiz Bayram, "Şiddet gören doktora anında avukat göndereceğiz" dedi.

Sağlıkta şiddeti önleme adına harekete geçen Hekimlerle Hukuksal Dayanışma Derneği (HHDD), doktorlar için özel mobil uygulama hazırladı. Kısa zamanda Türkiye genelinde bin 200'ü aşkın doktor üye kazanan dernek, mobil uygulamayla görevi esnasında şiddete uğrayan doktora anında ulaşarak hukuki destek sunacak. Doktorlar şiddete uğradıkları esnada Google Play ve Apple Store'den indirilebilen "Doktoroom Help" adlı uygulamadaki "Şiddet" butonuna basarak derneğe şiddete uğradığını bildirecek. Derneğin genel merkezine gelen çağrı üzerine doktorun yanına anında avukat gönderilecek.

Görevi başında şiddete uğrayan doktorun arkasında duran bir güç olduklarını aktaran Dernek Genel Başkanı Avukat Hekim Cengiz Bayram, sağlıkta şiddete uğrayan hekimi yalnız bırakmadıklarını söyledi.

ŞİDDET GÖREN DOKTORA MOBİL UYGULAMA ÜZERİNDEN DESTEK

Sağlıkta şiddete uğrayan hekime anında ulaşmak için bir mobil aplikasyon hazırlattıklarını ifade eden Bayram, "Bunu Google Play ve Apple Store'den indirebilirler. 'Doktoroom Help' adlı programda 'Şiddete uğradım' butonu var. Oraya bastıklarında hemen dernek merkezinin haberi oluyor. Türkiye'nin neresinde olursa olsun anında avukat gönderiyoruz. Ücretini de dernek karşılıyor. Sağlıkta şiddete uğrayan hekimi yalnız bırakmıyoruz" dedi.

"HEKİMLERE HUKUKSAL FARKINDALIK KAZANDIRIYORUZ"

4 ay önce kurdukları derneğe bin 200 doktorun üye olduğu bilgisini paylaşan Cengiz Bayram, amaçlarının her duruma karşı hekimlere hukuksal destek vermek olduğunu söyledi. Derneğin hekimlere hukuksal farkındalık kazandırdığını kaydeden Bayram, "Biz buna önleyici faaliyet diyoruz. İnsanlar herhangi bir hata yapmadan olayı çözmüş oluyorlar. Hangi kavram suç, hangisinin suç olmadığını hekimlere anlatıyoruz. Hekimler hukuki anlamda son derece eksikler ve ihtiyaçları var. Hemen hemen her gün bir doktor hukuksal bir problemle karşılaşıyor. Sağlık Hukuku Türkiye'de yeni bir alan dolayısıyla bu konuda bir boşluk olduğu için biz bu boşluğu doldurmaya gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"ŞİDDET ANINDA BÜTÜN HUKUKİ DESTEĞİ BİZ SAĞLIYORUZ"

Derneğin hekimlere hukuksal eğitimler vererek çalışmalarını sürdürdüğünü sözlerine ekleyen Bayram, "Tıbbi kötü uygulama, sigortanın özellikleri, bir malpraktis durumuyla karşılaştıkları zaman ne yapmaları gerektiği, sigortaya ne zaman bildirmeleri gerektiği gibi, sağlıkta şiddetle ilgili izleyecekleri hukuki yolun neler olduklarıyla ilgili eğitim veriyoruz. Derneğimizin anlaşmalı avukatları var. Bu avukatlarla da Türkiye'nin 81 ilinde hekimlere avukat gönderiyoruz. Avukatın ücretini de derneğimiz karşılıyor. Zaten şiddet gören hekimin bu işlerle uğraşmamasını istiyoruz. O anda bütün hukuki desteği biz sağlıyoruz. Gaziantep'te görevi başında öldürülen Dr. Ersin Arslan'ın da ölüm yıldönümündeyiz. O gerçekten sağlıkta şiddetin sembol ismidir. Allah rahmet eylesin. Sağlıkta şiddetin bir an önce son bulmasını diliyoruz" şeklinde konuştu.

(Muhammet Abdulkadir Esen - Said Vakkas Yağcı/ İHA)