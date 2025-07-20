Sicilya Adası'nda Orman Yangını Tehditi: Uçak ve Helikopterlerle Müdahale

Sicilya Adası'nda Orman Yangını Tehditi: Uçak ve Helikopterlerle Müdahale
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya'nın Sicilya Adası'nda çıkan orman yangını, bazı yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Yangına, havadan uçak ve helikopterlerle müdahale ediliyor. Şiddetli rüzgar yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.

İtalya'nın Sicilya Adası'nın batısındaki orman ve makilik alanda çıkan yangının bazı noktalarda küçük yerleşim yerlerini tehdit ettiği ve yangına havadan uçak ve helikopterlerle müdahale edildiği bildirildi.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, adanın batısındaki Palermo ile Trapani kentleri arasında kalan Partinico ve Alcamo beldeleri yakınlarında dün çıkan orman yangını halen sürüyor.

İtalyan itfaiyesine bağlı ekipler alevlere karadan müdahalede bulunurken, 2 uçak ile 2 helikopter, gün boyu yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

Şiddetli rüzgarın, yangın söndürme faaliyetlerini güçleştirdiği ve bazı noktalarda da yangının evleri de tehdit edecek aşamaya geldiği öğrenildi.

Havadan yapılan müdahalelerde, yangının evlerin olduğu bölgeye sıçramaması için çaba harcandığı kaydedildi.

Bu arada Google'ın harita uygulamasının da Sicilya Adası'nın batı kesiminde bazı noktalar için gerçek zamanlı "şiddetli yangın" uyarısı yaptığı belirtildi.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
Meral Akşener'in sarı saçlı halini unutun! Yine imaj değiştirdi

Meral Akşener'in sarı saçlı halini unutun! Yine imaj değiştirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Tekke yeni yıldızını resmen duyurdu: Hayırlı olsun

Maç sonunda açıkladı! Dünyaca ünlü yıldız Trabzonspor'da
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.