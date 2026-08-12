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Şanlıurfa'da Aşırı Sıcaklar Böbrek Sağlığını Tehdit Ediyor

Şanlıurfa'da Aşırı Sıcaklar Böbrek Sağlığını Tehdit Ediyor
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Şanlıurfa'da hava sıcaklıklarının 50 dereceye ulaşması, vücutta ciddi sıvı kaybına yol açarken, Harran Üniversitesi Hastanesi'nden Prof. Dr. Eyyüp Sabri Pelit, yetersiz su tüketiminin böbrek taşı ve idrar yolu enfeksiyonu riskini artırdığı konusunda uyardı. Susama hissi beklenmeden düzenli su içilmesi gerektiğini belirten Pelit, böbrek sağlığı için tuz ve aşırı protein tüketiminden kaçınılması gerektiğini vurguladı.

ŞANLIURFA'da hava sıcaklıklarının 50 dereceye ulaşmasıyla birlikte vücuttaki sıvı kaybı artarken, Harran Üniversitesi Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eyyüp Sabri Pelit, yetersiz sıvı tüketiminin böbrek taşı ve idrar yolu enfeksiyonu başta olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Türkiye'nin en sıcak kentlerinden Şanlıurfa'da yaz sıcaklığının artmasıyla birlikte terleme yoluyla yaşanan sıvı kaybı da yükseliyor. Harran Üniversitesi Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eyyüp Sabri Pelit, sıcak havalarda yeterli sıvı alınmamasının böbrek sağlığını olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

Yetersiz sıvı alımının böbrek taşı oluşumunda önemli bir risk faktörü olduğunu ifade eden Prof. Dr. Pelit, "Böbreğin susuz kalması şeklinde bir durumdan ziyade, vücudun yeterli sıvı alamaması söz konusudur. Vücuttaki sıvı kaybıyla birlikte yeterli sıvı alınmadığında böbreklerde üretilen idrar daha yoğun hale gelir. Bu yoğunluk, böbrek içerisindeki minerallerin çökelerek taş oluşturma ihtimalini artırır. Özellikle kronik böbrek hastalığı bulunanlar, daha önce böbrek taşı nedeniyle cerrahi işlem geçirenler ve ailesinde böbrek taşı öyküsü bulunanların sıcak havalarda sıvı tüketimine daha fazla özen göstermesi gerekiyor" dedi.

'SUSAMAYI BEKLEMEYİN'

Toplumda yapılan en yaygın hatalardan birinin yalnızca susama hissedildiğinde su içmek olduğunu belirten Pelit, "Susama hissi ortaya çıktığında vücut aslında sıvı kaybı yaşamaya başlamıştır. Bu nedenle özellikle sıcak havalarda gün boyunca düzenli aralıklarla su içmek büyük önem taşır. Çay, kahve ve şekerli içecekler suyun yerini tutmaz. Özellikle açık havada çalışanlar, spor yapanlar ve ileri yaş grubundaki bireyler sıvı tüketimine daha fazla özen göstermeli" şeklinde konuştu.

TUZ VE AŞIRI PROTEİNE DİKKAT

Böbrek sağlığının yalnızca sıvı tüketimiyle sınırlı olmadığını belirten Pelit, şeker hastalığı ve yüksek tansiyon gibi kronik hastalıkların da böbrekleri olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti.

Pelit, böbrek taşı oluşumuna yatkın kişilerin beslenmelerine özen göstermesi gerektiğini belirterek, "Tuz tüketiminin azaltılması, aşırı kırmızı et ve protein ağırlıklı beslenmeden kaçınılması ve dengeli beslenilmesi böbrek sağlığının korunmasında önemlidir. Bel ve yan bölgede şiddetli ağrı, idrarda kan, idrar yaparken yanma veya idrarın bulanıklaşması gibi belirtilerin dikkate alınması gerekir. Böbrekler sessiz çalışan organlardır. Belirtiler ortaya çıkmadan önce koruyucu önlemler almak her zaman en doğru yaklaşımdır" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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