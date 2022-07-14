Sıcak Havanın Etkisi Altındaki İtalya'nın Como Gölü'nde Su Seviyesi Düştü
Xinhua - Güncel
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COMO, 14 Temmuz (Xinhua) -- İtalya'nın Lombardiya bölgesinde bulunan Como Gölü'nde düşük su seviyesi görülüyor, 13 Temmuz 2022. İtalyanlar Çarşamba günü yeni bir sıcak hava dalgası ve kurak dönemle karşı karşıya bulunuyor.
COMO, 14 Temmuz (Xinhua) -- İtalya'nın Lombardiya bölgesinde bulunan Como Gölü'nde düşük su seviyesi görülüyor, 13 Temmuz 2022. İtalyanlar Çarşamba günü yeni bir sıcak hava dalgası ve kurak dönemle karşı karşıya bulunuyor. Meteorologlar hava sıcaklığının rekor düzeyde yüksek olacağı tahmininde bulunurken, uzmanlar ülkenin tarım sektöründe bir kriz yaşanabileceği uyarısı yaptı. (Fotoğraf: Str/Xinhua)
Xinhua / Güncel