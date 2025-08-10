Sıcak Havada Serinleme Arayışı: Çemişgezek'te Tağar Çayı'na Akın
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde artan sıcaklar nedeniyle vatandaşlar, Tağar Çayı'nda yüzerek serinlemeye çalışıyor. Çay kıyısındaki plajlarda yoğunluk oluşturan kalabalık, sıcak havadan korunmak için mesire alanlarında vakit geçiriyor.
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde sıcak havadan bunalan vatandaşlar, Tağar Çayı'nda yüzerek serinlemeye çalıştı.
İlçede son günlerde artan sıcaklar günlük yaşamı olumsuz etkilemeye başladı.
Bazı vatandaşlar da sıcaktan korunmak için Tağar Çayı ve çevresindeki mesire alanlarında vakit geçirmeyi tercih ediyor.
Çay kıyısındaki plajlarda yoğunluk oluşturan vatandaşlar, soğuk sularda yüzerek serinlemeye çalışıyor.
Kaynak: AA / Koray Kola - Güncel