Sıcak Havada Serinleme Arayışı: Çemişgezek'te Tağar Çayı'na Akın

Sıcak Havada Serinleme Arayışı: Çemişgezek'te Tağar Çayı'na Akın
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde artan sıcaklar nedeniyle vatandaşlar, Tağar Çayı'nda yüzerek serinlemeye çalışıyor. Çay kıyısındaki plajlarda yoğunluk oluşturan kalabalık, sıcak havadan korunmak için mesire alanlarında vakit geçiriyor.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde sıcak havadan bunalan vatandaşlar, Tağar Çayı'nda yüzerek serinlemeye çalıştı.

İlçede son günlerde artan sıcaklar günlük yaşamı olumsuz etkilemeye başladı.

Bazı vatandaşlar da sıcaktan korunmak için Tağar Çayı ve çevresindeki mesire alanlarında vakit geçirmeyi tercih ediyor.

Çay kıyısındaki plajlarda yoğunluk oluşturan vatandaşlar, soğuk sularda yüzerek serinlemeye çalışıyor.

Kaynak: AA / Koray Kola - Güncel
'Valizim kayıp' dedi, otogarı birbirine kattı! Güvenliğin saçlarını kopardı

Otogarda olay çıkardı! Bağırıp çağırıp güvenliğin saçlarını kopardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da pazar sabahı yoğun trafik! Birkaç dakikalık yol 40 dakikayı aştı

Megakentte yoğun trafik! Birkaç dakikalık mesafe 40 dakikayı aştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.