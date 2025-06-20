Çevrim içi çocuk tacizi operasyonu! 190 şüpheli yakalandı

Çevrim içi çocuk tacizi operasyonu! 190 şüpheli yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 31 ilde 3 gündür düzenlenen "Nitelikli dolandırıcılık", "Yasa dışı bahis" ve "Çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda toplam 190 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken yaklaşık 15 milyon liralık 10 adet otomobile el konuldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

190 ŞÜPHELİ YAKALANDI

31 ilde "Nitelikli dolandırıcılık", "Yasa dışı bahis" ve "Çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi" suçlarına yönelik son 3 gündür devam eden operasyonda 190 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin haklarında 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Yasa dışı bahis', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' ve 'Bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçlarından soruşturma başlatıldı.

15 MİLYON LİRALIK OTOMOBİLLERE EL KONDU

Yapılan aramalarda ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Yaklaşık 15 milyon liralık 10 otomobile el konuldu.

BAKAN YERLİKAYA'DAN TEŞEKKÜR MESAJI

Bakan Yerlikaya, "Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, operasyonları gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlerimiz ile Kahraman Polislerimizi ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimizle suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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