37 il merkezli siber suç operasyonları: 131 tutuklama

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son günlerde düzenlenen operasyonlarda 259 şüphelinin yakalandığını ve 131'inin tutuklandığını açıkladı. Operasyonlar, dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve kişisel veri paylaşımı gibi suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirildi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlara yönelik 37 il merkezli operasyonlarda 259 şüphelinin yakalandığını, 131'inin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis tarafından son 5 gündür düzenlenen operasyonları sanal medya hesabından duyurdu. Buna göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde düzenlenen operasyonlarda 259 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 131'i tutuklandı, 66'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerin; sanal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden 'ürün satışı, hesap kiralama, ev satış dolandırıcılığı, araç kiralama' temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulama konularında paylaşımlar yaptıkları tespit edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
