Siber Güvenlik Eğitim Serisi Üçüncü Etabı Gazi Üniversitesi'nde Gerçekleşti

Kamu Siber Güvenlik Derneği tarafından düzenlenen Siber Güvenlik Eğitim Serisi'nin üçüncü etabı, Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Siber Olaylara Müdahale Süreçleri başlığını taşıyan eğitimde, kurumların siber saldırılara karşı nasıl organize olması gerektiği, müdahale ekiplerinin görevleri ve saldırı sonrası alınacak önlemler ele alındı.

Katılımcılar, eğitimde gerçek hayat senaryoları üzerinden siber olaylara müdahale süreçlerini öğrenme fırsatı buldu.

Eğitim, olaya müdahale, müdahale tespit süreçleri, müdahale analiz aşamaları, müdahalede görülen eksiklikler ve müdahale sonrası alınması gereken önlemler ve raporlama süreçleri şeklinde 5 ana başlık altında planlandı.

Kamu Siber Güvenlik Derneği Başkanı Dr. Nurullah Celal Uslu, açılış konuşmasında, eğitim serisinin kapsamına değinerek, bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmaları ve yeni gündem maddelerini aktardı. Uslu, şöyle konuştu:

"İlk eğitimimizde, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) işbirliğiyle siber güvenliğin temellerini ele aldık. Katılımcılar internette karşılaşabilecekleri saldırı türlerini tanıdı, bu saldırıların hangi zayıf noktalardan gelebileceğini öğrendi ve nasıl korunabileceklerine dair temel yöntemlerle tanıştı. Zafiyet taramaları, risk analizi gibi konularla siber güvenliğe güçlü bir başlangıç yaptılar.

İkinci eğitimimizde, TOBB ETÜ iş birliğiyle uygulamalı sızma testi gerçekleştirdik. Katılımcılar, sistemlere bir saldırgan gözüyle nasıl yaklaşılacağını, zafiyetlerin nasıl tespit edileceğini öğrendiler. Gerçek senaryolar üzerinden çalışarak, analiz, yetki yükseltme ve raporlama konularında pratik deneyim kazandılar."

Eğitim serisinin üçüncü etabında son derece kritik bir konunun ele alındığını belirten Uslu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Eğitmenimizin katkılarıyla, bir kurum ya da sistem siber saldırıya uğradığında nasıl organize olunması gerektiğini, olay müdahale ekiplerinin nasıl çalıştığını, müdahale sonrası alınacak önlemleri, raporlama süreçlerini, log analizinden izolasyon adımlarına kadar neler yapılması gerektiğini birlikte öğreneceğiz. Bu eğitim, sadece teknik bilgi vermekle kalmıyor, katılımcılara siber güvenlik alanında farkındalık ve stratejik bir bakış açısı da kazandırmayı amaçlıyor."

Uslu, kamu ve özel sektöre yetkin, donanımlı ve bilinçli siber güvenlik uzmanları kazandırmak hedefiyle yola çıkan Kamu Siber Güvenlik Derneği'nin siber güvenlik alanındaki eğitimlerinin devam edeceğini duyurdu.

"Siber güvenlik mühendisliği ile ilgili yeni bir program açmayı planlıyoruz"

Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Musa Atar da fakültelerinin teorik ve uygulamalı mühendislik deneyimini önceleyen eğitim anlayışıyla öğrencilere geleceğe dönük bir vizyon kazandırmayı amaçladığını belirtti.

Atar, "Bugün burada yapay zeka, makine öğrenmesi, derin öğrenme gibi dijitalleşmenin hayatımızda çok önemli yer edindiği bir dönemde siber güvenlik alanında bilgi alışverişi yapmak ve geleceğe yönelik vizyon çizmek açısından çok önemli bir eğitim için bir aradayız." dedi.

Atar, yüksek lisans ve doktora düzeyinde çalışmalar sürecinde, uygun olursa siber güvenlik mühendisliği ile ilgili yeni bir program açmayı planladıklarını bildirdi.

Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serhat Karyeyen de "Siber Güvenlik Başkanlığının kurulmasıyla birlikte, siber güvenliğin önemi de devlet politikaları bazında daha da ciddi bir şekilde ele alınmaya başlandı. Üniversitemiz de her zaman hem Kamu Siber Güvenlik Derneği özelinde hem de devletimiz nezdinde bu alanda yapılan çalışmalara katkı vermeye devam edecek." ifadelerini kullandı.