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Ankara'da Siber Dolandırıcılık Suçundan Aranan 2 Şüpheli Tutuklandı

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Ankara'da siber dolandırıcılık suçundan haklarında 68 yıl 6 ay ve 43 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli, Özel Harekat desteğiyle düzenlenen operasyonda yakalanarak tutuklandı.

ANKARA'da 'siber dolandırıcılık' suçundan haklarında 68 yıl 6 ay ile 43 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, siber suçlardan aranan şüphelilerin yakalanması için özel ekip oluşturdu. Siber dolandırıcılık dosyalarından hakkında 48 arama kaydı ve 68 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A. ile hakkında 22 ayrı aranma kaydı ile 43 yıl 4 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Ç.K.'nın belirlenen adreslerine operasyon düzenlendi. Özel Harekat polislerin katılımıyla düzenlenen operasyonda, şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin saklandıkları adreste kaçma düzeneği oluşturdukları belirlendi. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimliklerce tutuklandı.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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