Siber Casusluk Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından düzenlenen siber casusluk operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, siber casuslara yönelik İstanbul ve Adana'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucu siber suç yapılanmasıyla bağlantılı oldukları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, yasa dışı siber faaliyetlerle ilişkili çok sayıda dijital materyal ile yurt dışı bağlantılı sistemlere el konuldu. Şüphelilerin ifadelerinde, suçlarını tamamen itiraf ettikleri, kişisel verilere yasa dışı erişim yöntemleri ile irtibatlı oldukları kişi ve gruplar hakkında kritik bilgiler verdikleri belirtildi. Siber casusluk faaliyetlerinde aktif rol aldığı belirlenen şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından '7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu' kapsamında tutuklandı.

24 İNTERNET ADRESİ ERİŞİME KAPATILDI

Birtakım ele geçirilmiş kişisel verilere yönelik oluşturulan sorgu panellerinin bulunduğu 24 internet adresi, gerçekleştirilen operasyon kapsamında ele geçirilerek tamamen erişime kapatıldı. Soruşturma kapsamında siber suç yapılanmasıyla bağlantılı olduğu ve yurt dışında bulunduğu tespit edilen şüpheliler hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Elde edilen yeni bulgular doğrultusunda soruşturmanın kapsamının genişletileceği ve siber suç yapılanmalarıyla bağlantılı yeni isimlere ulaşılmasının hedeflendiği bildirildi.