11.Yargı Paketi'ni Eleştiren CHP'li Suiçmez: Böyle Yasa Yapma Tekniği Olmaz. Böyle Bir Kalitesiz Yasa Yapma Tekniği Olmaz

(ANKARA)- CHP Milletvekili Sibel Suiçmez, "11. Yargı Paketi"ni eleştirerek, "Böyle yasa yapma tekniği olmaz. Böyle bir kalitesiz yasa yapma tekniği olmaz. O nedenle çağrımız mağdurların, mağdur ailelerinin güçlü seslerine Cumhur İttifakı'nın dikkat etmesi, kulak vermesi ve görüşülecek olan 27'nci maddede bu hususların kapsam dışı bırakılmasıdır." ifadesini kullandı.

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında, kamuoyunda,"11. Yargı Paketi" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni eleştirdi. Teklifin 27'nci maddesiyle Kovid-19 salgını döneminde çıkarılan geçici infaz düzenlemesinin kapsamının genişletileceğini anımsatan Suiçmez, bu düzenlemeden faydalanacak kişilerin de mağdur olanların da düzenlemeden memnun olmayacağını savundu. Suiçmez, yaptığı açıklamada şunlar kaydetti:

"Kişiler ve ailelerini memnun edecek bir yasa teklifi önümüzde bulunmamaktadır"

"AKP'nin daha önce Covid yasası olarak adlandırılan yasası o tarih itibariyle anayasaya açıkça aykırıydı. Defalarca söyledik bu böyle çıkmaz diye. Eğer dolaylı bir af yasası getirecekseniz, infaz yasası üzerinden bir örtülü af yasası getirilecekse en azından bu suçun işlendiği tarih olarak düzenlenmelidir dedik. Ama onlar hükmün kesinleşmesi ibaresini koyarak tam AKP'ye yaparsa yapar güzel bir örneğini verdiler. Şimdi baktığımız zaman kamuoyunda tartışılan bir 27. madde var. Yani yine bir kovid düzenlemesini içeriyor. Ne bundan faydalanacak olan kişileri ne ailelerini ya da bu teklifin yasalaşması nedeniyle erken tahliye edilecek olanlar nedeniyle kendini mağdur hisseden depremzedelerin ailelerini ne de kezzap gibi maddelerle yakınlarını yakan kişilerin, onları iyileştirmeyecek şekilde yaralara mahkum eden, yatağa mahkum eden kişiler ve ailelerini memnun edecek bir yasa teklifi önümüzde bulunmamaktadır.

"Depremzedelerin ailelerinin haklı seslerine Cumhur İttifakı'nın kulak vermesini temenni ediyorum"

Şimdi şunu açıkça söyleyelim. Mağdurların söylediği ya da ailelerinin söylediği şu; Eğer dolaylı bir af çıkarılacaksa buna bizim rızamızın olması gerekir diyorlar. Dün Meclis'te başlayan, yarın da devam edecek... depremzedelerin seslerini gayet iyi duyuyoruz. Onlar o gün canlarını o soğuk havada, o enkazların altında yitirdiler. Kimisi seslerini duya duya. Kimisi sıcaklıklarını hissede hissede ellerini tuta tuta ölümlerini izlediler, gördüler. Bugün de o aileler yine bir soğuk Ankara akşamında 'sesimizi duyan var mı' diye parklarda sabahlamak zorunda kalıyorlar. Evet, seslerini duyan var. O yüzden buradan ben bir kez daha depremzedelerin ailelerinin bu haklı seslerine AKP ve MHP'li vekillerin yani Cumhur İttifakı'nın kulak vermesini temenni ediyorum. Bu sese kulak versinler ve bunun gibi çoklu yaralamalı, çoklu ölümlü olaylara sebebiyet verilmiş olan kesimi istisna dışında tutsunlar.

"TCK 86/3 ve 87'nci maddeleri de 27'nci madde dışında tutulmalıdır"

Kamusal güvenlik, mağdurun yaşam hakkı, kamu güvenliği ve insan onurunun korunması başlıkları altında bu hususun değerlendirilmesi suretiyle TCK 86/3 ve 87'nci maddeleri de 27'nci madde dışında tutulmalıdır. Böyle yasa yapma tekniği olmaz. Böyle bir kalitesiz yasa yapma tekniği olmaz. O nedenle çağrımız mağdurların, mağdur ailelerinin güçlü seslerine Cumhur İttifakı'nın dikkat etmesi, kulak vermesi ve görüşülecek olan 27'nci maddede bu hususların kapsam dışı bırakılmasıdır."