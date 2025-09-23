Şi Cinping, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin 70. Yılında Ziyarette Bulundu

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin kuruluşunun 70. yılında bölgeye ziyaret gerçekleştirdi.

Çin ajansı Xinhua'nın ziyarete ilişkin haberinde, Şi'nin, beraberinde ülkeyi yöneten Çin Komünist Partisinin (ÇKP) Siyasi Bürosu Daimi Komitesinin iki üyesiyle öğle saatlerinde bölgenin idari merkezi Urumçi'ye ulaştığı bildirildi.

Şi'nin burada bölge halkının tüm etnik gruplar ve sosyal kesimlerden temsilcileriyle bir araya geldiği, ayrıca bölge yönetimi ile yarı askeri bir yönetim ve üretim birimi olan Sincan İmalat ve İmar Kolordusunun farklı düzeylerindeki görevliler, güvenlik yetkilileri, dini liderler, dini çalışma yürüten örgütler ve bölgede görevli askerlerle görüştüğü belirtildi.

Ziyaretin, parti liderliğinin Sincan'daki çalışmalara ne denli büyük önem verdiğini gösterdiği yorumu yapılan haberde, Şi'nin, "Çin'in modernleşme sürecinde güzel bir Sincan'ın inşa edilebilmesi için ortak çaba sarf edilmesi çağrısında bulunduğu" aktarıldı.

Haberde Şi'ye, ziyarette, parti protokolünde 4. ve 5. sırada yer alan Daimi Komite üyeleri, Çin Halk Siyasi Halk Danışma Konferansı Başkanı Vang Huning ile ÇKP Merkez Komitesi Birinci Sekreteri ve Genel Ofisi Direktörü Say Çi'nin eşlik ettiği kaydedildi.

Kuruluş kutlaması için bölgeyi ziyaret eden ilk Çin lideri

Şi, bölgeyi kuruluş kutlaması için ziyaret eden ilk lider oldu. Daha önce yıl dönümü törenlerine ÇKP'nin merkez yönetiminden daha düşük seviyede isimler katılıyordu.

Çin Halk Cumhuriyeti, iç savaşın ardından 1949'da bölgede kontrolü ele geçirdikten sonra 1 Ekim 1955'te Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin kuruluşunu ilan etmişti.

Uygur Türkleri ile diğer Müslüman azınlıkların yoğun yaşadığı bölge, Çin'in 5 özerk bölgesinden biri konumunda bulunuyor.

Çin Devlet Başkanı Şi, en son Temmuz 2022'de bölgeyi ziyaret etmişti.

"Etnik birlik" ve "entegrasyon" vurgusu son dönemde arttı

Şi'nin ziyaretinin, Pekin yönetiminin, azınlık grupların Çin ulusal aidiyeti ile daha güçlü bağ kurmasını talep eden "etnik birlik" vurgusunu artırdığı bir döneme denk gelmesi dikkati çekiyor.

Tekil etnik ve dini aidiyetler yerine Çin ulusal kimliğinin öne çıkarılmasına odaklanan bu politika, etnik gruplar üzerinde devlet kontrolünü artırırken "dinin Çinlileştirilmesi" gibi kavram ve uygulamaları gündeme getiriyor.

Yakın dönemde etnik işlerin yönetimiyle bağlantılı görevler üstlenen bir ÇKP yetkilisi Çın Şiaociang'ın 1 Temmuz'da Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin Komünist Parti Sekreterliğine atanması bu yönde atılan bir adım olarak değerlendiriliyor.

2020-2023 yıllarında Devlet Etnik İşler Komisyonu Başkanlığı yapan Çın, bu göreve getirilen ilk Han Çinlisi olmuştu. Ondan önceki 60 yılda Komisyon'un başkanlığını etnik azınlıklardan parti yetkilileri yürütmüştü.

Çın, bu görevin ardından 2023-2025 yıllarında ÇKP'nin ülke içinde ve dışında siyasi, ticari, dini ve akademik etki sahibi kişi, kuruluşlar ve çıkar gruplarıyla ilişkilerini örgütleyen, etnik işlerin denetlenmesinde de rolü olan Birleşik Cephe Çalışma Dairesi'nde İdari Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmişti.