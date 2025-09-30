Şi Cinping'den Ulusal Gün Kutlamasında Çok Taraflılık Vurgusu

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin Halk Cumhuriyeti'nin 76. kuruluş yılının kutlandığı "Ulusal Gün" dolayısıyla Pekin'de düzenlenen resepsiyonda yaptığı konuşmada, dünyanın yüzyılda görülmeyen değişimlerden geçtiği bir dönemde insanlığın ortak değerleri ve gerçek çok taraflılığın savunulması gerektiği mesajını verdi.

1 Ekim'de kutlanacak "Ulusal Gün" dolayısıyla başkent Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyona, aralarında Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal'ın da olduğu Çin'de görevli yabancı ülkelerin büyükelçileri ile uluslararası kuruluşların temsilcileri konuk oldu.

Davette, Devlet Başkanı Şi ve Başbakan Li Çiang'ın yanı sıra ülkeyi yöneten Çin Komünist Partisi (ÇKP) ile hükümetin ileri gelenleri de hazır bulundu.

Şi, burada yaptığı konuşmada, bu ayın başında İkinci Dünya Savaşı'nın bitişinin 80. yılı kutlamalarının Çin ulusunun moralini artırdığını ve ilerleme yönünde esin verdiğini belirtti.

Çin'in Küresel Kalkınma, Küresel Güvenlik, Küresel Uygarlık ve Küresel Yönetim girişimleriyle, tüm ülkelerle insanlık için ortak geleceği paylaşan topluluğun inşası için çaba harcamayı sürdüreceğini ifade eden Şi, "Dünyanın yüzyılda görülmeyen değişimlerden geçtiği bir dönemde insanlığın ortak değerlerini kararlılıkla savunmalı ve gerçek çok taraflılığı uygulamalıyız." dedi.

Çin lideri, tek ülke, iki sistem politikasını kararlılıkla uygulayarak Hong Kong ve Makau Özel İdari Bölgeleri'nin ülkenin genel kalkınmasına daha iyi entegre edilmesini destekleyeceklerini, Tayvan ile ticari ilişkileri ve işbirliğini derinleştirerek bağımsızlığa yönelik ayrılıkçı faaliyetlere ve dış müdahalelere karşı çıkacaklarını, Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunacaklarını vurguladı.