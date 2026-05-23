Çin, Shenzhou-23 Görevini Yürütecek Astronotları Açıkladı

Çin, Shenzhou-23 görevi için üç astronotunu tanıttı. Uçuş pazar günü Jiuquan’dan fırlatılacak. Hong Kong’dan ilk astronot Li Jiaying de ekipte yer alıyor.

JİUQUAN, 23 Mayıs (Xinhua) -- Shenzhou-23 uzay uçuşu görevini yürütecek Çinli astronotlar Zhu Yangzhu, Zhang Zhiyuan ve Li Jiaying (Kantonca adıyla Lai Ka-ying) cumartesi günü basın karşısına çıktı.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı tarafından cumartesi günü erken saatlerde düzenlenen basın toplantısında yapılan açıklamaya göre, Shenzhou-23 mürettebatlı uzay aracı pazar günü Beijing saatiyle 23.08'de Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderilecek.

Ajans, Zhu, Zhang ve Li tarafından yerine getirilecek Shenzhou-23 mürettebatlı uzay uçuşunda Zhu'nun komutan olarak görev yapacağını duyurdu.

Zhu'nun uçuş mühendisi, Zhang'ın uzay aracı pilotu ve Li'nin yük uzmanı olarak görev yapacağı bildirildi. Daha önce Shenzhou-16 görevine katılan Zhu'nun deneyimli bir astronot olduğu, üçüncü astronot grubundan Zhang ile dördüncü astronot grubundan Li'nin ise ilk kez uzay görevine çıkacağı belirtildi.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden uzaya çıkan ilk astronot olan Li'nin daha önce Hong Kong Polis Teşkilatı'nda görev yaptığı, Zhang'ın ise Hava Kuvvetleri pilotu olarak çalıştığı ifade edildi.

Kaynak: Xinhua
