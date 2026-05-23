Haberler

Elazığ'da atıklarını mevzuata aykırı yakan sağlık kuruluşuna rekor ceza

Elazığ'da atıklarını mevzuata aykırı yakan sağlık kuruluşuna rekor ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'da tıbbi atıkları mevzuata aykırı taşıyıp kendi mülkünde açıkta yakan özel sağlık kuruluşuna 47 milyon 206 bin 354 TL idari para cezası kesildi.

ELAZIĞ'da tıbbi atıkları mevzuata aykırı şekilde taşıyıp kendi mülkünde açıkta yakan özel sağlık kuruluşuna, 47 milyon 206 bin 354 TL idari para cezası uygulandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Elazığ Belediye Başkanlığı'ndan gelen ihbar üzerine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Belediye teknik personeli ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleriyle koordineli düzenlenen denetimde, hastane faaliyetlerinden kaynaklanan tıbbi atıkların usulüne aykırı şekilde taşındığı ve işletme sahibinin kendi mülkünde yakılıp imha edilmeye çalışıldığı belirlendi.

GEÇMİŞ YILLARDA DA YAKILMIŞ

Bakanlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde, insan sağlığı açısından risk taşıyan tıbbi atıkların açıkta yakılmasının, bulaşıcı hastalıkların yayılması yönünden ciddi tehlike oluşturduğu ve çevre üzerinde telafisi güç sonuçlar doğuracağı rapor edildi. Hastanenin geçmiş yıllarda da benzer şekilde tıbbi atık yaktığı ve İl Müdürlüğü tarafından daha önce de cezalandırıldığı ortaya çıktı. Söz konusu özel hastaneye, Çevre Kanunu'nun 20'nci maddesi uygulanarak, 47 milyon 206 bin 354 TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı

Mutlak butlan kararı sonrası ilk operasyon! 7 ilde harekete geçildi
Kılıçdaroğlu ve ekibinden yeni hamle! Özgür Özel yönetiminin banka hesaplarına erişi kısıtlandı

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'in elini kolunu bağlayacak kısıtlama
Erdoğan mı Yavaş mı? Fatih Erbakan ikinci tur için kararını açıkladı

Böyle bir denklemde ne yapacak? Erbakan, tarafını açıkça belli etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elektrikli araç seyir halindeyken alev alev yandı

Elektrikli araç seyir halindeyken bu hale geldi
Türkiye'yi kana bulayan iki saldırganın akıbeti aynı oldu

Türkiye'yi kana bulayan iki saldırganın akıbeti aynı oldu
4 yıl boyunca barfiks çekti, adeta bambaşka biri oldu

4 yıl boyunca barfiks çekti, adeta bambaşka biri oldu

Ozan Tufan: Gerçekten şaşkınlık içindeyim

Kupa sonrası söyledikleri güldürdü
Kılıçdaroğlu’na yakın isim CHP’nin kurultay tarihini açıkladı! Özel 'En kısa sürede' dedi ama...

Kılıçdaroğlu’na yakın isim CHP’nin kurultay tarihini açıkladı
Arda Güler'den Alaba’ya veda! 5 yıllık macera resmen bitti

Arda'dan yıldız isme veda! 5 yıllık macera resmen bitti
Lens'ten Fransa Kupası'nda tarihi şampiyonluk

120 sene sonra kupa geldi, ortalık yandı