Çin'in Shenzhou-23 Astronotları Tiangong Uzay İstasyonuna Giriş Yaptı

Çin'in Shenzhou-23 uzay aracındaki üç astronot, Tiangong uzay istasyonuna giriş yaparak diğer üç astronotla bir araya geldi ve yörüngede yeni bir mürettebat devir teslimini başlattı.

BEİJİNG, 25 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Shenzhou-23 uzay aracındaki üç astronot pazartesi günü Tiangong uzay istasyonuna giriş yaparak diğer üç astronotla bir araya geldi ve yörüngede yeni bir mürettebat devir teslimini başlattı.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı'nın verdiği bilgilere göre, Beijing saatiyle 05.13'te Tiangong uzay istasyonunun giriş kapağını açan Shenzhou-21 mürettebatı, yeni gelen Shenzhou-23 astronotlarını karşıladı.

Çin'in uzay tarihindeki 8. uzay buluşmasını gerçekleştiren 6 astronot toplu fotoğraf da çektirdi.

Ajans, mürettebatın uzay istasyonunda devir teslim işlemlerini gerçekleştireceğini açıkladı.

Kaynak: Xinhua
