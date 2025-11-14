Shenzhou-21 Uzay Aracı Göreve Başladı

JİUQUAN, 14 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Shenzhou-21 mürettebatlı uzay aracı, uzay istasyonundan ayrılarak Shenzhou-20 astronotlarını Dünya'ya getirme görevine başladı.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı'nın bildirdiğine göre, Shenzhou-21 uzay aracı cuma günü Beijing saatiyle 11.14'te uzay istasyonu kombinasyonundan ayrıldı. Uzay aracının daha sonra atmosfere yeniden girerek, yer kontrol merkezi komutasında astronotlar Chen Dong, Chen Zhongrui ve Wang Jie ile birlikte iniş yapması planlanıyor.

Ajans, Shenzhou-20 uzay aracının astronotların güvenli dönüşü için gerekli şartları karşılamadığını ve gerekli testlerin yapılması için yörüngede kalacağını açıkladı.

Ajans, dönüş kapsülünün görüş penceresinde, büyük olasılıkla uzay enkazının neden olduğu küçük çatlaklar tespit edildiğini bildirdi.