Albüm: Çin'in Shenzhen Kentinde 100'den Fazla Takımın Mücadele Ettiği Robot Beceri Yarışması Başladı

SHENZHEN, 28 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen kentinde cuma günü robot beceri yarışması başladı.

Salı gününe kadar sürecek yarışmada 100'den fazla takım endüstriyel üretim, sağlık hizmetleri ve acil kurtarma gibi çeşitli senaryoları kapsayan robot uygulama müsabakalarında mücadele ediyor.