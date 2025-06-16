Shanhaiguan Çin Seddi Müzesi Açıldı

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Shanhaiguan Çin Seddi Müzesi, Hebei eyaletinin Qinhuangdao kentinde halka açıldı. 11.000'den fazla kültürel eserin sergileneceği müze, tarihi eserlerin korunması ve kültürel deneyimler sunmayı amaçlıyor.

SHİJİAZHUANG, 16 Haziran (Xinhua) -- Shanhaiguan Çin Seddi Müzesi, Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Qinhuangdao kentinde halka açıldı.

Pazar günü açılan müze, birinci kademe ulusal müze statüsünde yer alıyor. 7 hektar alanda kurulu ve 30.000 metrekare zemin alanına sahip olan müzede 5 daimi, 3 de geçici sergi salonu bulunuyor.

11.000'den fazla kültürel esere ev sahipliği yapan müze; kültürel koruma, sergi, eğitim, araştırma ve eğlence deneyimlerini bir arada sunan modern ve çok işlevli bir merkez olarak hizmet verecek.

Müzede an itibarıyla tarihi eserler, Shanhaiguan'ın Çin Seddi'ndeki rolü ve antik Çin zırh ve silahlarına ilişkin güncel sergiler düzenleniyor.

Müzenin Küratör Yardımcısı Guo Ying, müzenin başlıca hedeflerinin; Çin Seddi'nin mirasını koruyup paylaşmak, kültürel programlar aracılığıyla küresel erişimini artırmak ve akademik işbirliği ve dijital gösterimler gerçekleştirmek olduğunu söyledi.

Çin'in kuzeyindeki dağlarının zirveleri arasında uzanan Çin Seddi, İlkbahar ve Sonbahar Dönemi (M.Ö. 770 - M.Ö. 476) ve Ming Hanedanlığı (1368-1644) dönemini arasında 2000 yılı aşkın bir sürede inşa edildi. Dünyanın 7 harikasından biri olan bu muhteşem yapının günümüzde ayakta kalabilmiş bölümünün toplam uzunluğu 21.000 kilometrenin üzerinde.

Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çin Seddi üzerinde yer alan 15 eyalet ve belediyeden, ulusal Çin Seddi kültür parkının inşasına yönelik yerel koşullara uygun özel planlar oluşturmalarını istemişti.

Park inşaatının en önemli kısmının yer alacağı Hebei eyaletinde, Qinhuangdao'daki Shanhaiguan Geçidi de dahil olmak üzere Çin Seddi'nin dört bölümüne öncelik verilecek.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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