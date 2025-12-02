Shanghai İşbirliği Örgütü İran'da Terörle Mücadele Tatbikatı Düzenliyor

TAHRAN, 2 Aralık (Xinhua) -- Shanghai İşbirliği Örgütü'nün terörle mücadeleye yönelik geniş çaplı ortak tatbikatı pazartesi günü İran'ın kuzeybatısındaki Doğu Azerbaycan eyaletinde başladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Sehend-2025" kod adlı tatbikatın 5 gün süreceği belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Şehram Askeryan tatbikatın, İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı ve İran Devrim Muhafızları Ordusu talimatıyla, İran Dışişleri Bakanlığı ve Shanghai İşbirliği Örgütü Bölgesel Terörle Mücadele Yapısı Yönetim Komitesi işbirliğinde düzenlendiğini belirtti.

İran'ın her zaman terörist gruplarla mücadelenin merkezi olduğunu vurgulayan Askeryan, son yıllarda çocuk ve kadınlar da dahil olmak üzere 17.000'den fazla İran vatandaşının terör saldırılarında hayatını kaybettiğini ifade etti.

Shanghai İşbirliği Örgütü üye ülkelerinin gerçekleştirdiği ilk terörle mücadele tatbikatı olan "Interaction-2024" geçen yıl temmuz ayında Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde düzenlenmişti.

Avrasya merkezli siyasi, ekonomik ve güvenlik işbirliği platformu olan Shanghai İşbirliği Örgütü'nün üyeleri, Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Hindistan, Pakistan, İran ve Belarus'tan oluşuyor.