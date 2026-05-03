Shanghai İşbirliği Örgütü Genel Sekreter Yardımcısı: Çin, Örgüt Bünyesindeki Sistemin Oluşturulmasında Kilit Rol Oynuyor

BİŞKEK, 3 Mayıs (Xinhua) -- Shanghai İşbirliği Örgütü Genel Sekreter Yardımcısı Oleg Kopylov, Çin'in örgüt bünyesindeki sistemin oluşturulmasında önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

Kopylov, Kırgızistan'ın Çolpon Ata kentinde düzenlenen İpek Yolu temalı maraton çerçevesinde Xinhua ile yaptığı söyleşide, örgütün kurucu üyelerinden Çin'in çok taraflı işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan birçok inisiyatif önerdiğini ifade etti.

Eylül ayında gerçekleştirilen Tianjin Zirvesi'nin örgüt tarihindeki en kapsamlı zirve olduğuna dikkat çeken Kopylov, Çin tarafından önerilen inisiyatiflerin halihazırda örgütün çalışma programlarına dahil edildiğini söyledi.

Bu yılın örgütün kuruluşunun 25. yıldönümü olduğunu hatırlatan Kopylov, örgütün son 25 yılda coğrafi kapsam ve nüfus açısından dünyanın en büyük bölgesel örgütü haline geldiğini vurguladı. Yetkili, bunda eğitim, ulaşım, dijital gelişme ve tarım gibi alanlarda bakanlar düzeyinde yapılan toplantıların etkili olduğunu söyledi.

Kopylov, örgütün önümüzdeki yıllarda büyümeye ve güçlenmeye devam edeceğine olan inancını dile getirdi.

Shanghai İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi'nin 26. Toplantısı, bu yıl içinde Kırgızistan'da düzenlenecek.

Zirvede güvenlik alanındaki işbirliğinin daha da derinleştirilmesi hedefiyle somut anlaşmaların imzalanması temennisinde bulunan Kopylov, anlaşmaların terör, ayrılıkçılık, aşırılıkçılık, sınır ötesi suçlar ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik ortak çabaların yanı sıra günümüzün zorluk ve tehditlerine karşı hızlı müdahale mekanizmalarının iyileştirilmesi konularını içerebileceğini söyledi.

Kopylov, "Shanghai İşbirliği Örgütü'nün çalışma verimliliğini sürekli olarak artırıyoruz. Bu, temel önceliklerimizden biri" dedi.

Kaynak: Xinhua
