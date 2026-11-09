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Shanghai'de 9. İthalat Fuarı'nı takip eden gazeteciler Gazeteciler Günü'nü kutladı

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Shanghai'de 9. İthalat Fuarı'nı takip eden gazeteciler Gazeteciler Günü'nü kutladı
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Shanghai'de 9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nı izleyen gazeteciler, pazar günü Gazeteciler Günü'nü kutladı. Fuarın medya merkezindeki gazeteciler için çeşitli etkinlikler düzenlendi.

SHANGHAİ, 9 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen 9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nı takip eden gazeteciler pazar günü Gazeteciler Günü'nü kutladı

Fuarın medya merkezinde çalışan gazeteciler için çeşitli etkinlikler düzenlendi. Çin'de Gazeteciler Günü her yıl 8 Kasım'da kutlanıyor.

Kaynak: Xinhua
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