Shanghai'de 9. İthalat Fuarı'nı takip eden gazeteciler Gazeteciler Günü'nü kutladı

Shanghai'de 9. İthalat Fuarı'nı takip eden gazeteciler Gazeteciler Günü'nü kutladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Shanghai'de 9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nı izleyen gazeteciler, pazar günü Gazeteciler Günü'nü kutladı. Fuarın medya merkezindeki gazeteciler için çeşitli etkinlikler düzenlendi.
SHANGHAİ, 9 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen 9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nı takip eden gazeteciler pazar günü Gazeteciler Günü'nü kutladı
Fuarın medya merkezinde çalışan gazeteciler için çeşitli etkinlikler düzenlendi. Çin'de Gazeteciler Günü her yıl 8 Kasım'da kutlanıyor.
Kaynak: Xinhua