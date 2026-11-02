Shanghai'da konut temalı küresel kentler konferansının genel oturumu yapıldı

Shanghai'da konut temalı küresel kentler konferansının genel oturumu yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 2026 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Küresel Kentler Konferansı'nın genel oturumu pazartesi günü yapıldı. 'Kentin Yenilenmesi: Herkes İçin Yeterli Konut' temalı konferansın girişinde konuklar fotoğraf çektirdi.
SHANGHAİ, 2 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen 2026 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Küresel Kentler Konferansı'nın girişinde fotoğraf çektiren konuklar, 2 Kasım 2026.
"Kentin Yenilenmesi: Herkes İçin Yeterli Konut" temasıyla düzenlenen konferansın genel oturumu pazartesi günü Shanghai'da yapıldı. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)
Kaynak: Xinhua