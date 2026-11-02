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Shanghai'da konut temalı küresel kentler konferansının genel oturumu yapıldı

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Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 2026 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Küresel Kentler Konferansı'nın genel oturumu pazartesi günü yapıldı. 'Kentin Yenilenmesi: Herkes İçin Yeterli Konut' temalı konferansın girişinde konuklar fotoğraf çektirdi.

SHANGHAİ, 2 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen 2026 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Küresel Kentler Konferansı'nın girişinde fotoğraf çektiren konuklar, 2 Kasım 2026.

"Kentin Yenilenmesi: Herkes İçin Yeterli Konut" temasıyla düzenlenen konferansın genel oturumu pazartesi günü Shanghai'da yapıldı. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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