Shanghai'da Eski Mısır Medeniyeti Sergisi 2,77 Milyon Ziyaretçi Ağırladı
Çin'in Shanghai kentindeki Shanghai Müzesi'nde düzenlenen 'Piramidin Zirvesinde: Eski Mısır Medeniyeti' sergisi, toplamda 2,77 milyondan fazla ziyaretçi tarafından gezildi ve 18 Ağustos'ta sona erdi.

SHANGHAİ, 18 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai yer alan Shanghai Müzesi'nde düzenlenen "Piramidin Zirvesinde: Eski Mısır Medeniyeti" adlı sergi pazar günü sona erdi. 19 Temmuz 2024 tarihinde başlayan ve 13 ay boyunca açık kalan sergiyi 2,77 milyondan fazla kişi ziyaret etti.

