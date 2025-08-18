Shanghai'da Eski Mısır Medeniyeti Sergisi 2,77 Milyon Ziyaretçi Ağırladı
SHANGHAİ, 18 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai yer alan Shanghai Müzesi'nde düzenlenen "Piramidin Zirvesinde: Eski Mısır Medeniyeti" adlı sergi pazar günü sona erdi. 19 Temmuz 2024 tarihinde başlayan ve 13 ay boyunca açık kalan sergiyi 2,77 milyondan fazla kişi ziyaret etti.
Kaynak: Xinhua / Güncel