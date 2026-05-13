Tekirdağ SGK Müdürü Alan öğrencilerle bir araya geldi
Tekirdağ SGK İl Müdürü Fatma Derya Alan, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencilere sosyal güvenlik hakları ve sigortalı çalışmanın önemini anlattı.
Öğretmenlerle görüşen Alan, daha sonra öğrencilerle sohbet etti.
Alan, öğretmen ve öğrencileri, sigortalı çalışmanın kazanımları, kayıt dışı istihdamın toplumsal etkileri ile sosyal güvenlik hak ve yükümlülükleri ile ilgili bilgilendirdi.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman