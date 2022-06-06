SGK'dan Şırnaklı iş adamına kadın istihdamına sunduğu katkıdan dolayı teşekkür belgesi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SGK'dan Şırnaklı iş adamına kadın istihdamına sunduğu katkıdan dolayı teşekkür belgesi

AA - Muhammed Şamil Aliağaoğlu - Güncel
 - Güncelleme:
SGK'dan Şırnaklı iş adamına kadın istihdamına sunduğu katkıdan dolayı teşekkür belgesi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde tekstil atölyesi bulunan iş adamı Hüseyin Taşkın'a 2021 yılında ilde en çok kadın istihdamı sağlayan işveren olması nedeniyle teşekkür belgesi verildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde tekstil atölyesi bulunan iş adamı Hüseyin Taşkın'a 2021 yılında ilde en çok kadın istihdamı sağlayan işveren olması nedeniyle teşekkür belgesi verildi.

SGK İl Müdürü Yahya Beroje ve SGK İlçe Müdürü Kenan Adıyaman, ilçede 4 yıl önce tekstil atölyesi kuran ve atölyesindeki kadın istihdamını bu süreçte 15'ten 168'e çıkaran iş adamı Taşkın'ı ziyaret etti.

Taşkın'a verilen, SGK Başkanı Cevdet Ceylan'ın imzasını taşıyan belgede, "Şırnak'ta 2021 yılı içerisinde en çok kadın istihdamı sağlayan işveren olduğunuz. Türkiye ekonomisine, istihdamına ve üretime yaptığınız katkılardan dolayı teşekkür eder, aynı kararlılık ve azimle çalışmalarınızın devamını dileriz." ifadeleri yer aldı.

İş adamı Taşkın, kendisine teşekkür belgesi verilmesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, atölyesinde 200 kişinin çalıştığını, bunlardan 168'inin kadın olduğunu söyledi.

Silopi'de yapımı süren tekstilkentin tamamlanmasını beklediğini ifade eden Taşkın, "Buradan yer verilmesi halinde kadın istihdamını yüzde 100 artırarak, kadın çalışan sayısını 300'ün üzerine çıkartmayı hedefliyorum. Gayemiz bölgemize, insanımıza katkı sunmak istihdam yaratmak. Bu insanlar da kendi evine katkı sunuyorlar. Herkes kendi bölgesine yatırım yaparak bu gençlerimize istihdam yaratsın." dedi.

Atölyede çalışan kadınlardan Kerima Yiğit, daha önce başka bir iş yerinde hiç çalışmadığını anlatarak, ilk kez bu iş yerinde çalıştığını ve çok memnun olduğunu belirtti.

Yiğit, "Silopi gibi küçük bir ilçede bu kadar kadın arkadaşın çalışmasına vesile olduğu için Hüseyin Taşkın'a sonsuz teşekkürler ederiz." ifadesini kullandı.

İrem Barkın da atölyede ilk işe başlayanlardan biri olduğunu aktararak, "15 kadın olarak işe başladık. Şu an sayımız arttı. Ortamımızdan çok memnunuz. Bir aile gibiyiz." diye konuştu.

AA / Muhammed Şamil Aliağaoğlu - Güncel

Sosyal Güvenlik Kurumu Hisarcık Şırnak Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title