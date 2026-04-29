Sezgin Tanrıkulu: "Ak Parti İktidarlarında En Az 36 Bin 987 İşçi Önlenebilir Sebeplere Rağmen Yaşamını Yitirdi"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, AK Parti iktidarlarında en az 36 bin 987 işçinin önlenebilir sebeplere rağmen yaşamını yitirdiğini belirterek, "Yitirilen canları kuru istatistiğe indirgeyen rakamlar her yıl güncelleniyor ama tablo değişmiyor; kuralsızlık, denetimsizlik, cezasızlık" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, "Türkiye'de İş Sağlığı ve Güvenliği Hak İhlalleri" başlığıyla yayımladığı raporunda, "Türkiye'de AKP iktidarlarında geçen dönemde en az 36 bin 987 işçi önlenebilir sebeplere rağmen yaşamını yitirdi. 2013-2025 arasında sadece maden işkolunda bin 267 işçi hayatını kaybetti. 2025 yılında 2 bin 105 işçi iş cinayetinde hayatını kaybetti. Her yıl giderek artan sayıda işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitiriyor. Yitirilen canları kuru istatistiğe indirgeyen rakamlar her yıl güncelleniyor ama tablo değişmiyor: kuralsızlık, denetimsizlik, cezasızlık…" ifadesini kullandı.

Raporda, şunlar kaydedildi:

"MESEM adı altında çocuk işçiliği meşrulaşıyor. MESEM, çocuk emeğini istisna olmaktan çıkarıp sisteme dahil ediyor; ucuz ve güvencesiz işgücünü kurumsallaştırıyor. İş cinayetleri fıtrat değil, sermayenin ve iktidarın tercihinin sonucu. Denetim yapılmıyor ya da göstermelik yapılıyor. 2013-2025 döneminde en az 852 çocuk işçi yaşamını yitirdi. Haftanın dört gününü işyerinde, sadece bir gününü okulda geçiren MESEM öğrencileri, 'stajyer' statüsünde asgari ücretin yalnızca yüzde 30'u gibi sembolik bir ücretle çalıştırılıyor."

