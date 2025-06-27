Sezen Aksu'nun Yeni Albümü 'Paşa Gönül Şarkıları' Yayında

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Sanatçı Sezen Aksu, 8 yıl aradan sonra yeni albümü 'Paşa Gönül Şarkıları' ile dinleyicileriyle buluştu. Albümde toplam 16 şarkı yer alıyor ve Aksu'nun kişisel hikayelerini anlatıyor.

Sanatçı Sezen Aksu'nun yeni albümü "Paşa Gönül Şarkıları" dijital platformlarda dinleyiciyle buluştu.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, sanatçının 8 yıllık aranın ardından çıkardığı albümde 16 şarkı yer alıyor.

Albüm, "Paşa Gönül Şarkıları" ismiyle uyumlu biçimde kişisel hikayeler anlatıyor.

Ağırlıklı olarak sözü veya bestesi Aksu'ya ait şarkıları içeren albümde Ahmet Selçuk İlkan, Levent Yüksel, Mithat Can Özer, Mohamed Yehia, Nader Abdallah, Necati Cumalı, Sait Büyükçınar ve Soner Sarıkabadayı'nın da eserleri yer alıyor.

Albümdeki şarkıların düzenlemelerinde Ayda Tunçboyacı, Can Sanıbelli, Ersay Üner, Mert Alp, Mithat Can Özer, Murat Acar, Murat Bulut, Mustafa Ceceli, Okay Barış, Ozan Bayraşa ve Onno Tunç imzası bulunuyor.

Albümün tanıtım kareleri, fotoğraf sanatçısı Osman Yalın'a, kapak tasarımı ise Ali Taran'a ait.

Kaynak: AA / Hilal Uştuk - Güncel
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