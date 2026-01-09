Haberler

Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu testinde 'kokain' maddesi pozitif çıktı

Ünlü isimlerin dahil olduğu 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Şeyma Subaşı'nın, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan uyuşturucu testinde 'kokain' maddesi pozitif olarak belirlendi.

'UYUŞTURUCU' soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve ardından Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği veren Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu testinde 'kokain' maddesi pozitif çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve ardından Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği veren şüpheli Şeyma Subaşı'nın tahlil sonuçları çıktı. Subaşı'nın Adli Tıp Kurumu'nca alınan örneklerde 'kokain' maddesi pozitif çıktı.

