Seyit Aslan'dan Doruk Madencilik İşçilerine Kutlama: Direniş Kazandı, İşçiler Kazandı

(ANKARA) - Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, Doruk Madencilik işçilerinin hak mücadelesini kazanımla sonuçlandırmasına ilişkin yaptığı açıklamada, işçilerin baskılara, gözaltılara ve tehditlere rağmen geri adım atmadığını belirterek, "Patronların dayattığı düzen karşısında işçilerin birliği en büyük güçtür" dedi.

Seyit Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Doruk Madencilik işçilerinin mücadelesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Aslan, şu ifadeleri kullandı:

"Direniş kazandı, işçiler kazandı! Doruk Madencilik işçileri; baskıya, gözaltılara, patronların dayattığı kölelik düzenine boyu eğmediler. İşçiler aylar süren baskıya, gözaltılara, tehditlere ve aç bırakma politikalarına rağmen geri adım atmadılar. Hakları, ekmekleri ve onurları için birleştiler, örgütlendiler ve kararlılıkla direndiler. Bu kazanım sadece Doruk Madencilik işçilerinin değil, aynı sömürü düzenine mahküm edilmek istenen tüm işçilerin kazanımıdır."

Bir kez daha görüldü ki, patronların dayattığı düzen karşısında işçilerin birliği en büyük güçtür. Bu mücadele, emeğin yok sayılmasına, güvencesizliğe ve adaletsizliğe karşı verilmiş onurlu bir cevaptır. ve bu cevap büyüyerek devam edecek. Yaşasın işçilerin birliği, yaşasın örgütlü mücadele!"

Kaynak: ANKA