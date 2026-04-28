Haberler

Seyit Aslan'dan Doruk Madencilik İşçilerine Kutlama: Direniş Kazandı, İşçiler Kazandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, Doruk Madencilik işçilerinin hak mücadelesini kazanımla sonuçlandırmasına ilişkin yaptığı açıklamada, işçilerin baskılara, gözaltılara ve tehditlere rağmen geri adım atmadığını belirterek, "Patronların dayattığı düzen karşısında işçilerin birliği en büyük güçtür" dedi.

(ANKARA) - Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, Doruk Madencilik işçilerinin hak mücadelesini kazanımla sonuçlandırmasına ilişkin yaptığı açıklamada, işçilerin baskılara, gözaltılara ve tehditlere rağmen geri adım atmadığını belirterek, "Patronların dayattığı düzen karşısında işçilerin birliği en büyük güçtür" dedi.

Seyit Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Doruk Madencilik işçilerinin mücadelesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Aslan, şu ifadeleri kullandı:

"Direniş kazandı, işçiler kazandı! Doruk Madencilik işçileri; baskıya, gözaltılara, patronların dayattığı kölelik düzenine boyu eğmediler. İşçiler aylar süren baskıya, gözaltılara, tehditlere ve aç bırakma politikalarına rağmen geri adım atmadılar. Hakları, ekmekleri ve onurları için birleştiler, örgütlendiler ve kararlılıkla direndiler. Bu kazanım sadece Doruk Madencilik işçilerinin değil, aynı sömürü düzenine mahküm edilmek istenen tüm işçilerin kazanımıdır."

Bir kez daha görüldü ki, patronların dayattığı düzen karşısında işçilerin birliği en büyük güçtür. Bu mücadele, emeğin yok sayılmasına, güvencesizliğe ve adaletsizliğe karşı verilmiş onurlu bir cevaptır. ve bu cevap büyüyerek devam edecek. Yaşasın işçilerin birliği, yaşasın örgütlü mücadele!"

Kaynak: ANKA
ABD İran'dan 35 kuruluş ve kişi yaptırım listesine alındı

Ateşkes var ama İran'a darbeyi başka yerden vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış

Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış
Ormanlık alanda parçalanmış ceset bulundu

Ormanlık alandan gelen kötü kokunun altından vahşet çıktı
22 bin lira zam umudu doğdu! 14,4 milyon kişi için emsal olabilir

22 bin lira zam umudu doğdu! 14 milyon kişi için emsal olabilir
CHP lideri Özel'den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye tebrik: Kendilerini kutluyorum

İşte CHP lideri Özel'in parti grubunda tebrik ettiği bakan
Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış

Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış
Aracını satarken plakalığın içinde büyü kağıtları buldu

Aracını satarken plakalığın içinde buldu, araştırınca şoke oldu
Adem Soytekin'den mahkemeye damga vuran itiraf: Rüşvet başkanım rüşvet

İmamoğlu davasında mahkemeye damga vuran "rüşvet" itirafı