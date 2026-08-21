Nurdağı'nda Tanker Yangını: Alevler Korkuttu
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde seyir halindeki bir tanker, arka lastik kısmından alev aldı. Sürücü, aracı emniyet şeridine çekip dorseyi ayırarak yangın tüpüyle müdahale etti ve 112'yi aradı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde tanker, seyir sırasında alev aldı. Çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.
Nurdağı-Bahçe kara yolunda sürücüsünün ismi ile plakası öğrenilemeyen tanker, gece saatlerinde arka lastik kısmından alev aldı. Durumu fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek dorseyi ayırdıktan sonra yangın tüpüyle müdahale edip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı