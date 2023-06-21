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Seyir halindeyken yangın çıkan araç kullanılamaz hale geldi

Seyir halindeyken yangın çıkan araç kullanılamaz hale geldi

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Devrek ilçesinde hareket halindeki araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Devrek ilçesinde hareket halindeki araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Devrek-Ankara kara yolunda seyreden E.U. yönetimindeki 34 RH 8483 plakalı araç, henüz belirlenemeyen nedenle Dorukhan Tüneli'ndeyken bir anda alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Sercan Kapusuz - Güncel

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