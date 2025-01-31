Seyir Halindeki Tır Yangın Çıkardı
Van'ın Çaldıran ilçesinde seyir halindeki tır alev aldı. Sürücünün ihbarı üzerine itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Tır kullanılamaz hale geldi.
Van'ın Çaldıran ilçesinde seyir halindeyken yanan dorsesiz tır kullanılamaz hale geldi.
Nihat Erdemli idaresindeki 65 AAR 418 plakalı dorsesi olmayan tır, Tekindere Mahallesi yakınlarında alev aldı.
Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle tır kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Nazlı Timur - Güncel