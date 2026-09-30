Haberler

Seyir halindeki TIR'ın kupa kısmı Diyarbakır'da alev aldı, yangın söndürüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde dün akşam seyir halindeki TIR'ın kupa kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sürücünün ihbarıyla olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına aldı, çıkış nedeni araştırılıyor.

DİYARBAKIR'da seyir halindeki TIR'ın kupa kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Çevreyolu'nda meydana geldi. Seyir halindeki plakası öğrenilemeyen TIR'ın kupa kısmı, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
30 yıllık sır çözüldü! Eşi Nigar Bilgin'i katledip mağarada yaşamaya başlamış

30 yıllık sır çözüldü! Eşini katledip bugüne kadar mağarada saklanmış
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güllü'nün ölümü davası yarın! Kızı Tuğyan ilk kez hakim karşısına çıkacak

Tuğyan ile Sultan ilk kez hakim karşısına çıkacak
Göçmenden skandal tecavüz yorumu! Kısa etek giyen kadınları suçladı

Mikrofon uzatılan göçmenin tecavüz yorumu ülkeyi ayağa kaldırdı
Kayıp oğlunu 9 yıl aradı, meğer 12 gün sonra bulunup kimsesizler mezarlığına defnedilmiş

9 yıl oğlunu aradı! Meğer 12 gün sonra bulunup defnedilmiş
Silahlı saldırı kamerada! Husumetlisini köprü üzerinde öldürdü

Sokak ortasında infaz! Dehşet anları kamerada
İstanbul'da tramvayda taciz! Genç doktor sessiz kalmadı

İstanbul'da infial yaratan olay! Genç doktor sapığı böyle ifşa etti
İsrail'e giden uçakta infial yaratacak görüntü! Kaptan pilotu defalarca bıçaklamış

İsrail'in korktuğu kadar var! Pilotu havada defalarca bıçaklamış
73 yaşındaki kadın ağaçtan düştü

73 yaşındaki kadın ağaçtan düştü