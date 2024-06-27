Üye Girişi
Haberler

Seyir halindeki otomobilin üzerine kaya parçası düştü...Korku ve panik anları kamerada

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'de dün meydana gelen şiddetli yağışta yamaçtan yuvarlanan kaya parçası seyir halindeki otomobilin üzerine düştü. O anlarda araçtakilerin yaşadığı korku ve panik cep telefonu kameralarına yansıdı.

Seyir halindeki otomobilin üzerine kaya parçası düştü...Korku ve panik anları kamerada

RİZE - Rize'de dün meydana gelen şiddetli yağışta yamaçtan yuvarlanan kaya parçası o esnada yoldan geçen otomobilin ön camının üzerine düştü. O anlarda araçtakilerin yaşadığı korku ve panik cep telefonu kameralarına yansıdı.

Rize'de dün sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli yağış akşam saatlerine kadar devam etti. Ardeşen ilçesi Çamlıhemşin yolunda da bir vatandaş Tofaş marka otomobili ile seyir halinde iken yamaçtan bir kaya parçası yuvarlandı. Yuvarlanan kaya parçası o esnada yoldan geçmekte olan otomobile rastladı. Otomobilin ön camını tuzla buz eden kaya parçası sekerek yola düştü. Otomobilin içerisinde bulunanlar ise büyük bir korku ve panik yaşadı. Olayda can kaybı veya yaralanma meydana gelmezken otomobilde maddi hasar oluştu. Araç içerisinde bulunan bir kişi yaşadıkları panik anlarını cep telefonu ile kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Cep Telefonu Rize Trafik Kaza Otomobil Güncel Haberler

İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi

İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi

 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz

 Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

Bakmadan Geçme

28 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 28 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Mehmet Yalçınkaya evli mi, çocuğu var mı? 28 Haziran 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 28 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 28 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 28 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 28 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 28 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 28 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 28 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 28 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 28 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 28 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Oktay Kaynarca'nın saçı protez mi, peruk mu? MasterChef Furkan kimdir? 2024 Masterchef Furkan Ayna kaç yaşında, nereli? Çekya Türkiye maçında kaç sarı kart çıktı? Avrupa Şampiyonası kart rekoru kaç?
Kemal Sunal repliğiyle yapılan bel altı paylaşım Ayşe Ateş'i isyan ettirdi: Yeter ulan, yeter!

Kemal Sunal repliğiyle yapılan bel altı paylaşım Ayşe Ateş'i isyan ettirdi: Yeter ulan, yeter!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title