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Seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

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Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde seyir halindeki otomobilde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde seyir halindeki otomobilde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Otoyol Ankara istikametinde seyreden H.S. idaresindeki 34 HS 0101 plakalı otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü, aracı durdurarak itfaiyeye haber verdi.

Ekiplerin yangını söndürdüğü araçta hasar oluştu.

Kaynak: AA / Semih Kabasakal - Güncel

TEM Otoyolu İtfaiye Bolu Güncel Haberler

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