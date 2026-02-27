Haberler

Siirt'te Otomobil Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Güncelleme:
SİİRT'te seyir halindeki bir otomobil, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Veyselkarani Mahallesi 1904. Sokak'ta meydana geldi. Seyir halinde otmobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

