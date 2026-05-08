Haberler

Adana'da Seyhan Nehri'ne düşen kadın kurtarıldı

Adana'da Seyhan Nehri'ne düşen kadın kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da Regülatör Köprü yakınında Seyhan Nehri'ne düşen bir kadın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından can simidi ve halat yardımıyla kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırılırken polis soruşturma başlattı.

ADANA'da Regülatör Köprü yakınında Seyhan Nehri'ne düşen kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, gece saatlerinde Seyhan ilçesi Şehit Duran Mahallesi Regülatör Köprü yakınında meydana geldi. Seyhan Nehri kıyısından bir kadının suya düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Suyun içindeki kadın, itfaiye görevlileri tarafından can simidi ve halat yardımıyla çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ismi açıklanmayan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Hürmüz Boğazı’nda gerilim tırmanıyor! İran’dan füze saldırısı açıklaması

Hürmüz’de savaş alarmı! İran ve ABD’den peş peşe saldırı açıklamaları
Bu nasıl gelenek? Videoyu izleyenler ikiye bölündü

Bu nasıl gelenek? Videoyu izleyenler ikiye bölündü
Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren'den transfer müjdesi: Yıldız futbolcularla...

Amedsporluları bayram ettirecek haber
Asensio'dan Fenerbahçe'ye sevindirici haber

Sevindirici haber gece yarısı geldi

Özgür Özel'den SAHA 2026'ya ziyaret: Etkilenmediğim yok, hepsi harika

Özel'den sürpriz ziyaret! TSK'nın yeni silahları soruldu, yanıtı bomba
Bu nasıl gelenek? Videoyu izleyenler ikiye bölündü

Bu nasıl gelenek? Videoyu izleyenler ikiye bölündü
Real Madrid'de kafa travması geçiren Valverde'nin sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu

Yumruk yediği iddia edilmişti! İşte sahalardan uzak kalacağı süre
Bollywood oyuncusu yenilebilir elbisesini davetlilere ikram etti

Yok böyle ikram! Gecenin sonu merak konusu oldu