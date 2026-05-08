Adana'da Seyhan Nehri'ne düşen kadın kurtarıldı

ADANA'da Regülatör Köprü yakınında Seyhan Nehri'ne düşen kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, gece saatlerinde Seyhan ilçesi Şehit Duran Mahallesi Regülatör Köprü yakınında meydana geldi. Seyhan Nehri kıyısından bir kadının suya düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Suyun içindeki kadın, itfaiye görevlileri tarafından can simidi ve halat yardımıyla çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ismi açıklanmayan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı