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Seyhan Belediyesi Memurları Eylem Yaptı

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Seyhan Belediyesi memurları, Tüm Bel-Sen arasında süren toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmeleriyle ilgili eylem yaptı. Sendika temsilcileri ve memurlar, belediyenin teklifi nedeniyle eylem kararı alarak Seyhan Belediyesi binasında bir araya geldi. Eylemde sloganlar atıldı ve basın açıklaması yapıldı.

Seyhan Belediyesi memurları, Tüm Bel-Sen arasında süren toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmeleriyle ilgili eylem yaptı.

Sendika ve belediye arasında gerçekleştirilen görüşmelerde, belediyenin teklifi nedeniyle eylem kararı alan memurlar Seyhan Belediyesi binasında bir araya geldi.

Sendika temsilcileri ve memurlar, burada sloganlar atarak eylem yaptı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Tüm-Bel-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Çelik, sendika üyelerinin de bir arada bulunduğu tüm Seyhan Belediyesi emekçileri ile değerlendirme toplantısı yapıldığını söyleyerek, "Biz haklarımızı alana kadar bu eylemlerimizi devam ettireceğiz. Bugünden sonra da çeşitli eylemlerimiz devam edecek. Sonuna kadar, haklarımızın son kuruşunu alana kadar bu mücadeleyi devam ettireceğiz. Arkadaşlarımız bu mücadeleye katılacağı sürece vazgeçmeyeceğiz. Ben her zaman arkalarında olacağım." dedi.

Bir süre oturma eylemi yapan sendika temsilcileri ve memurlar daha sonra dağıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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