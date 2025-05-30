Seyhan Baraj Gölü'nde Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

Seyhan Baraj Gölü'nde Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Sürüyor
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Adana'nın Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan 24 yaşındaki Emirhan Gürbüz'ü bulmak için başlatılan arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi. Çalışmalar yarın sabah yeniden başlayacak.

Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan genci arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi.

Merkez Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi Seyhan Baraj Gölü'nde 28 Mayıs'ta kaybolan 24 yaşındaki Emirhan Gürbüz'ün bulunması için başlatılan ve dün havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalara sabah saatlerinden itibaren yeniden devam edildi.

AFAD koordinesinde yürütülen arama çalışmaları, İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekiplerinden oluşan 17'si dalgıç 69 personelle sürüyor.

Kaybolan gencin yakınları, kıyıda bekleyerek ekiplerin arama çalışmalarını takip ediyor.

Havanın kararmasının ardından ara verilen çalışmalara yarın sabah saatlerinde yeniden başlayacağı belirtildi.

Seyhan Baraj Gölü'nde 28 Mayıs'ta bir kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, tekneyle baraj gölüne açılan 6 kişiden 5'ini karaya çıkarmış, gölde kaybolan Emirhan Gürbüz'ü bulmak için çalışma başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
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