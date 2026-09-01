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Seyhan Baraj Gölü'nde Yosun ve Atık Temizliği

Seyhan Baraj Gölü'nde Yosun ve Atık Temizliği
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Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde belediye ekipleri, yosun toplama gemisiyle günlük 2-3 ton atık çıkarıyor. Şube Müdürü Tamer Leba, su kalitesini korumak için temizlik çalışmalarının sürdüğünü ve vatandaşların gölün temizliğine katkı sağlaması gerektiğini belirtti.

Adana'daki Seyhan Baraj Gölü'nde biriken yosun ve atıklar belediye ekiplerince temizleniyor.

Büyükşehir Belediyesi Denizcilik ve İç Su Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, baraj gölünde yaz döneminde artan kirliliğin giderilmesi için çalışmalara devam etti.

Göl yüzeyinde yosun toplama gemisiyle temizlik yapan ekipler, atıkları bölgeden uzaklaştırıyor.

Dronla görüntülenen çalışmalar, belirli aralıklarla sürüyor.

"Buradan günlük 2-3 ton arasında atık çıkarıyoruz"

Denizcilik ve İç Su Hizmetleri Şube Müdürü Tamer Leba, AA muhabirine, Seyhan Baraj Gölü'nün birçok canlıya ev sahipliği yaptığını söyledi.

Hava sıcaklığının yükselmesiyle yoğunlaşan yosunları temizlerken hassas davrandıklarını belirten Leba, "Genelde kopan, su akışını engelleyen ve su kalitesini sekteye uğratan yosun kümelerini topluyoruz. Pet şişeler, evsel atıklar gibi katı atıkları da topluyoruz. Buradan katı atıklarla beraber günlük 2-3 ton arasında atık çıkarıyoruz." dedi.

Leba, herkesin gölün temizliğini korumaya katkı sağlaması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA
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