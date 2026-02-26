Haberler

Koruma altındaki Seyfe Gölü'nde off-road yapan ATV sürücüsüne işlem

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir'de koruma altındaki Seyfe Gölü'nde ATV ile off-road yaptığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan R.Ç. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. R.Ç., çeşitli kanunlara muhalefet etmekle suçlanıyor.

KIRŞEHİR'de koruma altındaki Seyfe Gölü içerisinde ATV ile off-road yaptığı görüntüleri sanal medyada yayınlayan R.Ç. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seyfe Gölü'nde ATV aracı ile off-road yapıldığına ilişkin görüntülerin tespit edilmesi sonrası çalışma başlattı. Off-road yaptığı belirlenen kişinin R.Ç. olduğu tespit edildi. Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda R.Ç. hakkında 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet', Çevre Kanunu kapsamında 'Biyolojik çeşitliliğe zarar vermek', Milli Parklar Kanunu kapsamında 'Tabiatı Koruma Alanı içerisinde yasak fiilde bulunmak' ve Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 'Yaban hayvanlarını rahatsız etmek' suçlarından işlem başlatıldı. Şüpheli hakkında idari yaptırım uygulanmak üzere tutanak tanzim edilirken, olaya ilişkin adli sürecin de devam ettiği bildirildi.

Haber-Kamera: KIRŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler hain emellerine ulaşamadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17 yıldır kayıp olan Ebru'nun öldürüldüğü ortaya çıktı; eski eniştesi ve ablası adliyede

Genç kız 17 yıl önce kaybolmuştu! Kan donduran gerçek ortaya çıktı
Oğlunun acısına 12 gün dayanabildi

Oğlunun acısına 12 gün dayanabildi
O artık vali değil: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kontrolü altında olacak birimler

O artık vali değil: İşte kontrolü altında olacak kritik birimler
Juventus - Galatasaray maçını izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Juventus-Galatasaray maçını izleyen taraftar hayatını kaybetti
17 yıldır kayıp olan Ebru'nun öldürüldüğü ortaya çıktı; eski eniştesi ve ablası adliyede

Genç kız 17 yıl önce kaybolmuştu! Kan donduran gerçek ortaya çıktı
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Çocuğunu hastanede çocuk özlemi çeken adama verdi

Çocuğunu hastanede çocuk özlemi çeken adama verdi
'Mardinli öğretmen' diye paylaşıldı, gerçek çok başka çıktı

"Mardinli öğretmen" dediler, gerçek çok başka çıktı