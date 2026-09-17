Haberler

Seydişehirden kısa kısa

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Seydişehir ilçesinde Türk Kızılay Seydişehir Şube Başkanlığı tarafından ilçeye kazandırılan mobil ikram aracı, düzenlenen törenle hizmete girdi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde Türk Kızılay Seydişehir Şube Başkanlığı tarafından ilçeye kazandırılan mobil ikram aracı, düzenlenen törenle hizmete girdi.

Belediye Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Kaymakam Kadir Akın Gözel, mobil ikram aracının ilçeye kazandırılmasından memnuniyet duyduklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu da Kızılay Seydişehir Şubesi'nin önemli çalışmalara imza attığını, aracın ilçe için önemli bir kazanım olduğunu söyledi.

Türk Kızılay Seydişehir Şube Başkanı Mehmet Karyağdı ise aracın sosyal etkinlikler, organizasyonlar ve saha çalışmalarının yanı sıra olası afet veya acil durumlarda ihtiyaç duyulan bölgeye sevk edilerek Kızılay'ın insani yardım çalışmalarına katkı sağlayacağını kaydetti.

Program, dua edilmesi ve açılış kurdelesinin kesilmesiyle sona erdi.

Seydişehir'de okul servislerine denetim

Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekiplerince ilçede hizmet veren okul servisleri denetlendi.

Ekipler, denetimler kapsamında 35 araç ve şoförü inceledi, trafik güvenliği konusunda eğitim ve bilgilendirme yaptı.

Denetim ve eğitim faaliyetleriyle öğrencilerin güvenli şekilde taşınması ve trafik güvenliğinin artırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Kaynak: AA
SPK duyurdu! 7 şirketin fonları işleme kapatıldı

SPK düğmeye bastı! 7 şirketin fonları işleme kapatıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fransa'da akaryakıt fiyatlarını protesto eden balıkçılar petrol deposuna girişi yeniden engelledi

Akaryakıt fiyatları balıkçıları ayağa kaldırdı! Petrol deposuna abluka
Mert Hakan Yandaş gün sayıyor! Dönüş tarihi belli oldu

Ve beklenen oldu! Mert Hakan'dan haber var
Cansu öğretmenin kahreden sonu! Bebeği daha 3 aylıktı

Cansu öğretmenden kahreden haber! Bebeği daha 3 aylıktı
Almanya'nın kadrosu açıklandı! Klopp'tan Sane'ye hayatının şoku

Resmi açıklama geldi! Leroy Sane kadro dışı

Demet Akalın'a konserinde taciz şoku: Her tarafımı elledi ya

Ünlü şarkıcı konserinde kabusu yaşadı: Her tarafımı elledi ya
Kadir İnanır'ın 28 mirasçısına soğuk duş

Kadir İnanır'ın 28 mirasçısı şokta

Ağlayan kadını fark eden Samsun polisi izi Şanlıurfa’daki bağ evine kadar sürdü: 2 milyon liralık dolandırıcılık yapanlar yakalandı

Polis ağlayan kadını fark etti! Anlattıkları operasyon başlattı