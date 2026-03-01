Haberler

Seydişehir'den kısa kısa

Seydişehir'den kısa kısa
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Seydişehir Kardelen Anaokulu öğrencilerine yönelik düzenlenen 'Tekne Orucu İftar Etkinliği'nde küçük öğrenciler, sabır, paylaşma ve birlik duygularını deneyimledi. Etkinlik, iftar ikramlarıyla devam etti.

Seydişehir Kardelen Anaokulu öğrencilerine "Tekne Orucu İftar Etkinliği" düzenlendi.

Etkinlik kapsamında anaokulu öğrencileri, yaşlarına uygun sürelerde tekne orucu tutarak sabır, paylaşma ve birlik duygularını deneyimledi.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü ve şube müdürleri de katıldı.

Okul idaresi ve öğretmenlerin rehberliğinde gerçekleştirilen etkinlik, iftarın ardından pamuk şekeri ve Osmanlı macunu ikramı ile devam etti.

Seydişehir'de su kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir kullanımı toplantısı yapıldı

Seydişehir Ziraat Odası Başkanlığı tarafından su kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir kullanımı ile mevcut su durumu hakkında toplantı düzenlendi.

Ziraat Odası Başkanı Ramazan Çınar, muhtarlar ve Ziraat Odası temsilcilerin katıldığı toplantıda, su kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir kullanımı ile mevcut su durumu hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziraat Odası Başkanlığı binasında gerçekleştirilen toplantıda özellikle sulama faaliyetlerinde yaşanan sorunlar, çiftçilerin karşılaştığı güçlükler ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri detaylı şekilde ele alındı.

Katılımcılar, kuraklık riskine karşı alınabilecek önlemler, su tasarrufunu artırmaya yönelik uygulamalar ve mevcut altyapının iyileştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulundu.

Toplantı sonunda, ilgili kurumlar arasında iş birliğinin güçlendirilmesi ve su yönetimine yönelik çalışmaların koordineli bir şekilde yürütülmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun
İran yeniden düğmeye bastı: Tel-Aviv başta olmak üzere İsrail genelinde sirenler çalıyor

İran yeniden düğmeye bastı
İsrail'i savaş alanına çeviren saldırı! Taş üstünde taş kalmadı

İsrail'i savaş alanına çeviren saldırı! Taş üstünde taş kalmadı
İsrail, yeni görüntüleri paylaştı: İşte İran uçaklarını vurdukları anlar

Savaşta ağır darbe! Kalkış izni isterken küle döndüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni trafik kanununa göre yediği cezayı öğrenen sürücü şoke oldu

Yeni trafik kanununa göre yediği cezayı öğrenince şoke oldu
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...

Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...
Toprak Razgatlıoğlu, kariyerindeki ilk MotoGP yarışını 17. sırada bitirdi

Toprak Razgatlıoğlu'nun MotoGP'deki tarihi yarışı sona erdi
Hakan Fidan'ın İran kehaneti yeniden gündemde

İran kehaneti yeniden gündemde
Yeni trafik kanununa göre yediği cezayı öğrenen sürücü şoke oldu

Yeni trafik kanununa göre yediği cezayı öğrenince şoke oldu
Paşinyan'ın İran saldırıları sonrası paylaşımları dikkat çekti

Komşu ülkesinde savaş çıkan Paşinyan
İran'ın 'son çare'si: Henüz kullanmadılar

İran'ın 'son çare'si