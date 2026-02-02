Haberler

Seydişehir'de Sömestr Festivali'ne 11 bin çocuk katıldı

Güncelleme:
Seydişehir Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Geleneksel Sömestr Çocuk Festivali, binlerce çocuğun katılımıyla sona erdi. Eğlenceli atölyeler, oyunlar ve gösterilerle dolu festivalde çocuklar, mutlu anlar yaşadı. Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, festivale katılan tüm çocuklara ve ailelere teşekkür etti.

Seydişehir Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Sömestr Çocuk Festivali sona erdi.

Millet bahçesinde gerçekleştirilen, birbirinden değerli ve eğlenceli atölyelerin, oyunların, gösterilerin yer aldığı çocuk festivali, binlerce çocuğun ve ailelerinin katılımıyla tamamlandı.

Çocuklar birbirinden eğlenceli oyunlarda birbirleriyle yarıştılar, eğlenceli oyunlarla eğlendiler, eğitici atölyelerin yanı sıra sahne etkinlikleriyle, çocuk tiyatroları, kukla gösterileri, sihirbaz, jonglör gösterileri, maskotlarla dans, çocuk diskosuyla coşkuyu üst seviyeye çıkardı.

Çeşitli etkinlikler, sürprizler ve unutulmaz anlarla dolu 7. Geleneksel Çocuk Festivali'nin geride bırakıldığını kaydeden Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, "Çocuklarımızın neşesi, ailelerimizin mutluluğu ve alanı dolduran coşku, festivalimizi gerçek bir şölene dönüştürdü. Bizim için en büyük mutluluk, yüzlerdeki tebessüm ve çocuklarımızın kalbinde kalan güzel anılar oldu. Festivale 11 bin 200 çocuğumuz katıldı. Katılan tüm çocuklarımıza, kıymetli ailelerimize, emeği geçen herkese ve bu coşkuyu bizimle paylaşan herkese gönülden teşekkür ediyoruz. " dedi.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
